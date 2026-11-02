PAD Pariwisata Sleman Tembus Rp 318,95 Miliar, Sektor Kuliner Mendominasi

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang periode Januari hingga September 2026.

Angka kunjungan wisatawan maupun perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata tercatat mengalami peningkatan signifikan.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman Kus Endarto memaparkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan dalam sembilan bulan pertama tahun 2026 telah menembus angka 7.106.000 kunjungan.

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"Angka ini mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 13,50 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya," ujar Kus di Sleman, Senin (2/11).

Sejalan dengan melambungnya angka kunjungan, penerimaan PAD Sleman dari sektor pariwisata tercatat menyentuh Rp 318,95 miliar hingga akhir September 2026.

"Capaian PAD tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 9,60 persen dibandingkan dengan perolehan pada periode yang sama tahun 2025. Dengan realisasi ini, persentase capaian terhadap target revisi PAD sebesar Rp 403,50 miliar telah berada di angka 79,05 persen," jelasnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, PAD sektor pariwisata Sleman masih didominasi oleh industri kuliner serta perhotelan.

Sektor makanan dan minuman menyumbang PAD terbanyak yaitu Rp 164 miliar (tumbuh 13,92 persen).