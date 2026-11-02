Kunjungan Wisata Sleman Ditargetkan Tembus 9 Juta di Akhir 2026

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, optimistis mampu melampaui target kunjungan wisatawan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata hingga akhir 2026. Optimisme ini didasari oleh tren pertumbuhan positif yang tercatat sepanjang periode Januari hingga September 2026.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Sleman Kus Endarto memaparkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan dalam sembilan bulan pertama tahun ini telah menembus angka 7,10 juta kunjungan.

"Angka ini mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 13,50 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya," ujar Kus di Sleman, Senin (2/11).

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Berdasarkan skenario forecast hingga 31 Desember 2026, Dinas Pariwisata Sleman menyusun tiga tingkatan proyeksi capaian kunjungan dan PAD yang seluruhnya diperkirakan melampaui target revisi PAD sebesar Rp 403,50 miliar:

- Skenario Pesimistis: Diproyeksikan mencapai 9,34 juta wisatawan dengan perolehan PAD sebesar Rp 409 miliar.

- Skenario Netral: Diproyeksikan mencapai 9,62 juta wisatawan dengan perolehan PAD sebesar Rp 423 miliar.

- Skenario Optimistis: Diproyeksikan menembus 9,81 juta wisatawan dengan perolehan PAD sebesar Rp 435 miliar.

Hingga akhir September 2026, realisasi PAD sektor pariwisata Sleman telah menyentuh Rp 318,95 miliar atau tumbuh 9,60 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut telah memenuhi 79,05 persen dari target revisi tahunan.