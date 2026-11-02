Pengeluaran untuk Kerap Rokok Lebih Tinggi Dibandingkan Makanan Bergizi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Fenomena pergeseran prioritas belanja rumah tangga di Indonesia masih menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat dan pemenuhan gizi anak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga miskin untuk konsumsi rokok kerap kali melampaui belanja bahan pangan bergizi tinggi, seperti telur, susu, dan daging.

Menanggapi fenomena tersebut, Pakar Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yayi Suryo Prabandari menegaskan bahwa pergeseran prioritas belanja ini berdampak langsung pada ancaman stunting (tengkes) atau gagal tumbuh pada anak.

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“Jelas memberikan dampak besar pada pemenuhan gizi keluarga. Sayangnya, di tingkat rumah tangga, tidak semua ibu memiliki daya tawar untuk mengatur alokasi anggaran belanja saat suami menjadi satu-satunya pencari nafkah,” ujar Yayi Suryo Prabandari, Senin (2/11/2026).

Yayi mengatakan hasil kajian menunjukkan bahwa kebiasaan merokok paling tinggi justru ditemukan pada kelompok masyarakat miskin dan sangat miskin.

Bagi kelompok ini, rokok kerap kali diposisikan sebagai sarana hiburan di tengah tekanan ekonomi, meski harus mengorbankan pemenuhan gizi anak-anak mereka.

Menurut Yayi, upaya memutus rantai adiksi rokok tidak cukup hanya mengandalkan imbauan dari tenaga kesehatan semata.

Diperlukan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal yang dipercaya, seperti lurah, pengurus RT/RW, hingga tokoh agama.