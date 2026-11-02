Cukai Minuman Berpemanis Ditunda: Konsumsi Tetap Tinggi, Negara Tak Dapat Penerimaan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana penerapan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) kembali mengalami penundaan. Di tengah ketidakpastian regulasi ini, pemerintah dinilai perlu segera menentukan arah dan tujuan utama kebijakan fiskal tersebut, baik dari sisi pengawasan kesehatan masyarakat maupun keberlanjutan industri dan tenaga kerja.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Artidiatun Adji menjelaskan bahwa efektivitas cukai dalam menekan tingkat konsumsi MBDK sangat bergantung pada elastisitas permintaan harga.

Mengutip studi CISDI (2022), kenaikan harga MBDK sebesar 1 persen diperkirakan mampu menurunkan konsumsi sebesar 1,09 persen.

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Sedangkan kajian dari LPEM FEB UI (2023) mencatat potensi penurunan konsumsi yang lebih tinggi, yakni mencapai 1,7 persen.

“Konsumsi MBDK tidak hanya dipengaruhi oleh harga semata, melainkan juga tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan, kesadaran akan kesehatan (health-consciousness) cenderung makin tinggi sehingga konsumsi MBDK lebih rendah,” ujar Artidiatun dikutip dari laman resmi UGM.

Menanggapi penundaan yang terjadi secara berulang, Artidiatun mengindikasikan adanya pengaruh kuat dari lobi-lobi industri MBDK terhadap parlemen.

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Ia menegaskan bahwa pada tahap awal pemberlakuan, target penerimaan negara dan penurunan tingkat konsumsi MBDK sebenarnya dapat berjalan berdampingan, bukan saling bertolak belakang.

“Dilema antara penurunan konsumsi dan penurunan penerimaan negara baru akan muncul beberapa tahun setelah cukai MBDK benar-benar diterapkan. Selama aturan ini belum berjalan, tidak ada penerimaan cukai yang masuk sekaligus tidak ada penurunan konsumsi yang tercapai,” tegasnya.