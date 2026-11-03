Jadwal SIM Keliling di Bantul, Sleman dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 3 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya yang berada di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, kepolisian setempat kembali membuka layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui Satpas dan SIM Keliling pada Selasa, 3 November 2026.

Keberadaan SIM merupakan kewajiban mutlak bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut perincian lokasi, jadwal operasional, serta persyaratan perpanjangan SIM hari ini, Selasa 3 November 2026.

1. Kabupaten Sleman

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Lokasi: Satpas Polresta Sleman

SIMMADE (SIM Masuk Desa)

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Lokasi: Candibinangun, Pakem

Pelayanan SIM di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman libur hari ini dan kembali beroperasi pada Rabu, 4 November 2026. Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall beroperasi khusus setiap hari Sabtu.

2. Kabupaten Bantul

SIM Keliling Bantul

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB

Lokasi: Kantor Pemda Manding (Komplek Mall Pelayanan Publik Pemda Bantul)

3. Kabupaten Kulon Progo

Satpas 1450 Polres Kulon Progo

Waktu: 08.00 – 13.00 WIB