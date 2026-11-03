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Jadwal SIM Keliling di Bantul, Sleman dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 3 November 2026

Selasa, 03 November 2026 – 08:01 WIB
Jadwal SIM Keliling di Bantul, Sleman dan Kulon Progo Hari Ini, Selasa 3 November 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Yogyakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya yang berada di wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo, kepolisian setempat kembali membuka layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui Satpas dan SIM Keliling pada Selasa, 3 November 2026.

Keberadaan SIM merupakan kewajiban mutlak bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut perincian lokasi, jadwal operasional, serta persyaratan perpanjangan SIM hari ini, Selasa 3 November 2026.

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1. Kabupaten Sleman
Satpas Polresta Sleman
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Lokasi: Satpas Polresta Sleman

SIMMADE (SIM Masuk Desa)
Waktu: 08.00 – 11.00 WIB
Lokasi: Candibinangun, Pakem

Pelayanan SIM di Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman libur hari ini dan kembali beroperasi pada Rabu, 4 November 2026. Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall beroperasi khusus setiap hari Sabtu.

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2. Kabupaten Bantul
SIM Keliling Bantul
Waktu: 08.00 – 10.00 WIB
Lokasi: Kantor Pemda Manding (Komplek Mall Pelayanan Publik Pemda Bantul)

3. Kabupaten Kulon Progo
Satpas 1450 Polres Kulon Progo
Waktu: 08.00 – 13.00 WIB

Berikut perincian lokasi, jadwal operasional, serta persyaratan perpanjangan SIM hari ini, Selasa 3 November 2026.
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