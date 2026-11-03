Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Selasa 3 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi penikmat film di Yogyakarta yang ingin mengisi waktu luang atau mencari hiburan bersama teman dan keluarga, sejumlah bioskop di wilayah Jogja kembali menghadirkan sederet film pilihan pada hari ini, Selasa 3 November 2026.

Film adaptasi novel populer Laut Bercerita mendominasi layar di berbagai jaringan bioskop XXI maupun CGV. Selain itu, hadir pula jajaran film horor, aksi blockbuster, hingga komedi keluarga.

Berikut adalah perincian jadwal tayang lengkap bioskop di Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 3 November 2026.

1. Plaza Ambarrukmo XXI (Ambarrukmo Plaza)

Laut Bercerita (R17+ | 135 Menit)

Jadwal Tayang: 12.15 | 12.45 | 13.15 | 14.50 | 15.20 | 15.50 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 20.00 | 20.30 | 21.00 WIB

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R17+ | 110 Menit)

Jadwal Tayang: 11.55 | 14.15 | 16.35 | 18.55 | 21.15 WIB

The Doll Ghawiah (R17+ | 135 Menit)

Jadwal Tayang: 12.05 | 14.15 | 16.25 | 21.00 WIB

Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati (R17+ | 121 Menit)

Jadwal Tayang: 18.35 WIB

2. Empire XXI

Laut Bercerita (R17+ | 108 Menit)

Jadwal Tayang: 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.15 | 14.20 | 14.50 | 15.20 | 15.50 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | 18.25 | 18.40 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 | 21.15 WIB