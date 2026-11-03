Aktivitas Terkini Gunung Merapi, Guguran Lava Terpantau Meluncur ke Kali Sat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) merilis data pemantauan aktivitas Gunung Merapi periode pengamatan Senin, 2 November 2026, pukul 00.00 hingga 24.00 WIB.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan kegempaan, aktivitas vulkanik gunung api yang membentang di wilayah DIY dan Jawa Tengah ini masih tinggi dan bertahan pada Level III (Siaga).

Dalam laporan yang disusun oleh petugas pengamat Ngadiyo, teramati adanya aktivitas guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum mencapai 1.500 meter (1,5 kilometer) ke arah Kali Sat/Putih.

Baca Juga: Gunung Merapi Meluncurkan 9 Kali Guguran Lava dalam Sepekan

Selama 24 jam pengamatan, kondisi cuaca di sekitar Gunung Merapi terpantau berawan hingga mendung. Angin bertiup lemah ke arah utara, timur, dan barat. Suhu udara berada pada kisaran 17–24 °C dengan kelembaban udara 79–100 persen dan tekanan udara 875,2–920 mmHg.

Secara visual, tubuh gunung tampak jelas hingga tertutup kabut 0-III. Dari puncak kawah, teramati asap bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas tebal, membubung setinggi 25 hingga 75 meter di atas puncak.

BPPTKG mencatat dominasi gempa guguran dan gempa fase banyak (hybrid) sepanjang hari kemarin. Rincian kegempaan Gunung Merapi adalah sebagai berikut:

Gempa Guguran: 47 kali (Amplitudo: 2–30 mm, Durasi: 30,11–176,46 detik)

Gempa Hybrid/Fase Banyak: 52 kali (Amplitudo: 2–37 mm, Durasi: 8,24–55,7 detik)

Gempa Vulkanik Dangkal: 3 kali (Amplitudo: 25–30 mm, Durasi: 14,91–22,15 detik)

Gempa Tektonik Jauh: 4 kali (Amplitudo: 2–78 mm, Durasi: 59,05–82,05 detik)

Tremor Non-Harmonik: 1 kali (Amplitudo: 28 mm, Durasi: 62,32 detik)

Gempa Low Frekuensi: 1 kali (Amplitudo: 4 mm, Durasi: 12,6 detik)

Data pemantauan menunjukkan bahwa suplai magma di dalam tubuh Gunung Merapi masih berlangsung. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya Awanpanas Guguran (APG) di dalam area potensi bahaya.

Masyarakat di kawasan rawan bencana (KRB) diimbau untuk tetap waspada dan mematuhi zona aman yang telah ditetapkan: