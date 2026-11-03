Jadwal Sendratari Ramayana Prambanan Hari Ini: Lokasi, Harga Tiket, dan Ketentuan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Candi Prambanan kembali menghadirkan pementasan seni budaya ikonik bagi masyarakat serta wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada malam ini, Selasa 3 November 2026, pertunjukan legendaris Sendratari Ramayana (Ramayana Ballet) siap digelar untuk menghibur para pengunjung.

Sebagai salah satu situs Warisan Budaya Dunia UNESCO, Prambanan tidak hanya memikat lewat keagungan arsitektur cagar budayanya, melainkan juga lewat pementasan seni tari kolosal yang telah rutin dipentaskan sejak 1961.

Sendratari Ramayana mengisahkan perjalanan cinta dan kesetiaan Rama dan Shinta. Pementasan drama tari tanpa dialog ini memadukan langgam tari klasik gaya Yogyakarta dan Surakarta yang diiringi oleh alunan musik gamelan Jawa secara langsung (live show).

Tata cahaya yang menawan berpadu dengan alunan ritme gamelan menciptakan suasana yang hidup dan emosional, membawa penonton larut dalam kisah perjuangan Rama menyelamatkan Shinta dari cengkeraman Rahwana.

Memasuki bulan November, pementasan beralih ke panggung dalam ruangan (indoor stage) demi menjaga kenyamanan para penonton.

Jadwal & Rincian Pertunjukan Hari Ini

Baca Juga: Rute Trans Jogja dari Bantul ke Candi Prambanan

Nama Pertunjukan: Sendratari Ramayana (Ramayana Ballet)

Tanggal Pementasan: Selasa, 3 November 2026

Waktu Tayang: Mulai pukul 19.30 WIB

Lokasi Panggung: Trimurti Indoor Stage

Alamat: Jl. Raya Yogya–Solo Km 16, Prambanan, Sleman, Yogyakarta 57771

Perincian Harga Tiket Pertunjukan

Bagi pengunjung yang hendak menyaksikan pementasan Sendratari Ramayana pada kategori hari kerja (weekday) malam ini, berikut adalah daftar harga tiket yang berlaku:

Kelas Special Indoor (Rp 350.000): Penonton mendapatkan tempat duduk kategori spesial beserta fasilitas beverage (minuman).

Kelas I Indoor (Rp 200.000): Penonton mendapatkan tempat duduk Utama Kelas 1.

Kelas II Indoor (Rp 150.000): Penonton mendapatkan tempat duduk Kategori Kelas 2.

Kategori Pelajar Domestik (Rp 75.000): Khusus untuk rombongan pelajar Indonesia dengan ketentuan minimal 50 orang per kelompok.