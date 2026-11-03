Polda DIY Larang Personel Pakai Vape, Bakal Ada Penindakan Displin Internal

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Anggota Polda DIY kini dilarang memakai rokok elektrik atau vape saat bertugas maupun di luar kedinasan.

Larangan tersebut ditegaskan dalam surat edaran kapolri nomor SE/9/X/2026 tentang larangan penggunaan rokok elektrik yang berlaku sejak 30 Oktober 2026.

Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.

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Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menegaskan bahwa seluruh personelnya wajib mematuhi larangan tersebut.

"Kami akan menindaklanjuti kebijakan ini melalui pengawasan dan penegakan displin internal agar seluruh personel mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan," katanya, Selasa (3/11).

Dia mengatakan bahwa aparat penegak hukum harus mampu memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Setiap personel harus memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari tanggung jawab profesi," kata kapolda.

Irjen Pol Langgeng berharap anak buahnya patuh dan tidak ada pelanggaran terkait larangan penggunaan vape ini. (mcr25/jpnn)