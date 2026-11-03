Pemerintah DIY Sentil Polresta Jogja Soal Pemasangan Kawat Berduri di Malioboro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi polemik pemasangan kawat berduri oleh pihak kepolisian di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta yang sempat memicu beragam reaksi dari masyarakat pada Senin sore (2/11).

Sekretaris DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengimbau agar setiap langkah pengamanan di kawasan cagar budaya dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan berbagai pihak terkait.

Ni Made mengapresiasi upaya kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah DIY, khususnya di area cagar budaya.

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Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi awal sebelum dilakukannya latihan atau simulasi pengamanan di lokasi publik yang bernilai sejarah.

“Kami menghargai dan memahami tugas kepolisian untuk menjaga keamanan wilayah. Namun, memang ketika ini bicaranya di kawasan cagar budaya, saya kira ini menjadi berbeda,” ujar Ni Made dalam keterangannya pada Selasa (3/11).

Ni Made mengatakan Pemerintah DIY tidak dibertahu soal rencana pemasangan kawat berduri termasuk, termasuk tujuan pemasangan tersebut.

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“Inisiatif dari kepolisian untuk memasang kawat berduri sebagai latihan atau apa, tetapi kami belum diberitahu. Mungkin perlu penekanan di sisi koordinatif,” ungkap Ni Made.

Menurut dia, koordinasi diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi di masyarakat dan wisatawan tentang adanya pengamanan berlebih dari pihak kepolisian.