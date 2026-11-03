Makna Gestur 3 Jari yang Diperagakan Pendeta di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aksi sejumlah pendeta bersama jemaat gereja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memperagakan gestur tiga jari mendadak viral di media sosial.

Aksi tersebut dilakukan di beberapa gereja, di antaranya GPIB Marga Mulya, GKJ Condongcatur, hingga GKI Gejayan.

Simbol tiga jari tersebut diusung sebagai bentuk solidaritas dan keberanian untuk bersuara melawan berbagai bentuk ketidakadilan.

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Gestur tiga jari adalah simbol yang menyeruak saat aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026.

Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil di seluruh Indonesia menggunakan gestur tersebut untuk berunjuk rasa memprotes berbagai kebijakan pemerintah.

Menanggapi sorotan publik, Majelis Jemaat GKI Gejayan memberikan penjelasan resmi mengenai filosofi di balik simbol tersebut.

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Mereka menegaskan bahwa gestur tiga jari merupakan bentuk gerakan cinta kasih yang berlandaskan pada iman Kristen.

"Gerakan ini tidak dimaksudkan sebagai simbol kebencian, permusuhan, ataupun perlawanan terhadap pihak atau kelompok tertentu, serta bukan merupakan bentuk dukungan politik praktis kepada pihak, kelompok, atau kepentingan politik tertentu," bunyi keterangan tertulis Majelis Jemaat GKI Gejayan, Senin (2/11).