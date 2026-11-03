Banyak Warga Sleman Mengadu Soal Penonaktifan BPJS PBI Karena Perubahan Desil

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Puluhan ribu warga di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapati status kepesertaan jaminan kesehatan mereka mendadak tidak aktif. Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman mengungkapkan 22.000 kepesertaan BPJS PBI APBN dinonaktifkan akibat adanya penyesuaian dan perubahan data desil kesejahteraan dari pemerintah pusat.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos Kabupaten Sleman Ari Saptoto mengonfirmasi bahwa sejak awal November 2026, terjadi lonjakan kunjungan warga yang datang untuk mengadukan masalah keaktifan kartunya.

"Rata-rata terdapat 40 hingga 50 warga setiap hari kerja yang datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk reaktivasi kepesertaan BPJS PBI," ujar Ari, Selasa (3/11).

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Ia menjelaskan penonaktifan massal ini dipicu oleh pemutakhiran data desil kemiskinan oleh pemerintah pusat yang diperbarui setiap tiga bulan sekali.

Warga yang terdata masuk dalam kategori desil 6 hingga 10 diberikan tenggat 90 hari untuk mengajukan pembaruan data sebelum kepesertaannya resmi dinonaktifkan.

Menyikapi penonaktifan lebih dari 22.000 data penerima tersebut, Pemkab Sleman mengambil langkah dengan memprioritaskan reaktivasi bagi warga yang mengidap penyakit kronis atau dalam kondisi darurat medis. Langkah ini diambil mengingat adanya keterbatasan kuota dan anggaran daerah.

"Bagi warga yang BPJS-nya nonaktif dan memiliki penyakit kronis atau kondisi gawat darurat di rumah sakit, itu salah satu yang akan menjadi skala prioritas untuk direaktivasi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman," kata Ari.

Ari mengingatkan warga tidak harus berbondong-bondong datang langsung ke kantor Dinsos Sleman.