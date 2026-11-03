Aliansi Jogja Memanggil Kritik Cara Polisi Menangani Demonstrasi
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aliansi Jogja Memanggil mengkritik cara Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani aksi unjuk rasa di Malioboro pada Rabu malam (28/10).
Polisi dianggap tidak profesional dan mengerahkan kekuatan secara berlebihan dalam memperlakukan massa aksi.
Malam itu, tidak kurang dari 34 demonstran ditangkap polisi, yang kemudian dilepaskan keesokan harinya.
Uly Mega dari Aliansi Jogja Memanggil menyebut bahwa banyak massa aksi yang ditangkap polisi dalam kondisi babak belur.
"Banyak juga kawan-kawan kami yang mengikuti aksi dipukuli hingga tidak sadarkan diri," katanya, Selasa (3/11).
Aliansi Jogja Memanggil mencatat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terus terulang dalam setiap unjuk rasa.
"Penanganan terhadap aksi selalu dilakukan secara brutal dengan mengerahkan anggota polisi yang sangat banyak. Juga terkait premanisme, massa aksi selalu diprovokasi," kata Uly.
Tim Hukum Bara Adil Royan Juliazka Chandrajaya mengatakan praktik kekerasan dalam pengamanan demonstrasi di Jogja selalu terulang.
Polda DIY dianggap tidak profesional dan mengerahkan kekuatan berlebih saat menangani aksi unjuk rasa di Malioboro.
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