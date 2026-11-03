Sosiolog UGM Soroti Simulasi Pemasangan Kawat Berduri di Nol Kilometer Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Andreas Budi Widyanta menyoroti simulasi pemasangan kawat berduri untuk pengamanan di kawasan Titik Nol Kilometer.

Foto pemasangan kawat berduri di kawasan cagar budaya itu sempat mendapatkan reaksi beragam dari warganet.

Menurut AB Widyanta, simulasi pengamanan dengan kawat berduri itu menunjukkan paradigma polisi yang belum berubah.

Baca Juga: Pemerintah DIY Sentil Polresta Jogja Soal Pemasangan Kawat Berduri di Malioboro

"Yang dibutuhkan sebetulnya adalah kekuatan persuasif, komunikatif dan deliberatif sehingga apa yang dijanjikan polisi humanis itu terwujud. Sudah waktunya mengakhiri tindakan-tindakan kekerasan di berbagai penanganan aksi," kata AB Widyanta di Kantor LBH Yogyakarta, Selasa (3/11).

Pengajar di Fisipol UGM itu menyebut bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan militer akhir-akhir ini persis seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

"Kalau itu heritage, masyarakat Jogja juga punya sense of belonging. Jadi, tidak sembarangan untuk melakukan itu (perusakan)," katanya.

Baca Juga: Oase Malioboro Menawarkan Wahana Wisata Budaya di Kota Yogyakarta

Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Ni Made Dwipanti juga menyoroti tindakan polisi memasang pagar berduri karena dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Kami belum diberitahu untuk berkaitan dengan hal itu. Mungkin perlu penekanan pada sisi koordinasinya,” kata Ni Made dalam keteranganya pada Selasa (3/11).