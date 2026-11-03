Sedang Ada Pasar Murah di Kulon Progo, Harga Gula Pasir Rp 16.000 Per Kg

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY menggelar operasi pasar murah di Kabupaten Kulon Progo.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk menekan laju inflasi sekaligus mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2026.

Kegiatan pasar murah ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 3 hingga 5 November 2026. Guna menjangkau masyarakat lebih luas, program ini disebar di tiga lokasi strategis, yaitu Kapanewon Pengasih, Lapangan Selo Hargorejo (Kokap), dan Salamrejo (Sentolo).

Pengawas Perdagangan Disperindag DIY Sabar Santoso mengatakan dalam operasi pasar murah kali ini pihaknya menyiapkan total distribusi komoditas mencapai 14 ton dari berbagai jenis bahan kebutuhan pokok.

"Kami dari tim TPID DIY mengadakan kegiatan operasi pasar murah, salah satunya di Pengasih. Ini berlanjut sampai tanggal 3, 4, 5 November di Kulon Progo. Total distributor yang kami bawa sebanyak 14 ton," ujar Sabar di Kulon Progo, Selasa (3/11).

Sabar menjelaskan berbagai komoditas yang disiapkan meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, hingga tepung terigu.

Pemerintah memberikan beragam pilihan kualitas, mulai dari varian ekonomis hingga premium, agar masyarakat dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Untuk memastikan harga tetap ramah di kantong masyarakat, Pemerintah DIY memberikan subsidi berupa penanggungan biaya ongkos kirim (ongkir).