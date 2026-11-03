Ada 1.554 Masalah Pertanahan di Kulon Progo, 3 Kasus Ini Mendominasi

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berjanji bakal mengurai 1.554 kasus pertanahan menahun yang ada di wilayah tersebut.

Langkah strategis ini diambil guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mempercepat serta mendorong masuknya investasi ke Kabupaten Kulon Progo.

Melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kulon Progo, penanganan seluruh persoalan tanah tersebut ditargetkan dapat tuntas sepenuhnya pada 2029.

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Proses penyelesaian ini dipastikan tetap memperhatikan dan menjaga nilai-nilai keistimewaan tanah Kasultanan, Kadipaten, serta Kalurahan yang ada di DIY.

Plt. Kepala Dispertaru Kulon Progo Aris Nugroho mengungkapkan bahwa berdasarkan data hingga 2026, dari total 1.554 kasus pertanahan yang teridentifikasi, jumlah kasus terbesar didominasi oleh pemanfaatan tanah kalurahan yakni sebanyak 659 kasus.

Sedangkan kasus pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten menempati urutan kedua terbanyak dengan jumlah 538 kasus.

"Untuk mencapai target penyelesaian pada 2029, implementasi Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 dijadikan panduan utama bagi pemerintah kalurahan agar pemanfaatan tanah berjalan sesuai prosedur dan bebas dari risiko hukum," ujar Aris di Kulon Progo, Selasa (3/11/2026).

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menegaskan bahwa urusan pertanahan di DIY tidak bisa dipandang sebatas masalah administratif semata, melainkan memiliki bobot kultural yang sangat kuat.