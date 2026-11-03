Lebih dari 100 Ribu Jiwa di Gunungkidul Masih Terdampak Bencana Kekeringan

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke hampir seluruh wilayah kapanewon.

Langkah ini dilakukan mengingat dampak kemarau panjang masih dirasakan warga, meskipun hujan ringan mulai turun secara sporadis di sejumlah titik selama masa pancaroba.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan air bersih telah menjangkau 17 dari total 18 kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

"Hanya Kapanewon Playen yang belum mengajukan bantuan air bersih," ujar Purwono di Gunungkidul, Selasa (3/11/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan warga, penyaluran bantuan air bersih dialokasikan dari berbagai sumber anggaran, di antaranya 800 tangki dari APBD murni dan 1.721 tangki dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Selain itu, pasokan air juga diperkuat oleh pihak swasta dan anggaran mandiri tingkat kapanewon.

"Ada bantuan dari pihak ketiga juga, yakni sebanyak 1.429 tangki dan anggaran dropping milik kapanewon," tambahnya.

Berdasarkan data BPBD Gunungkidul, jumlah warga yang terdampak krisis air bersih hingga saat ini mencatatkan angka 108.511 jiwa.