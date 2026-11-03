3 Risiko yang Mengintai Saat Gaji ASN Disalurkan Via Kopdes

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah untuk menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan melalui Koperasi Desa atau Koperasi Merah Putih (Kopdes) menuai tanggapan dari sejumlah akademisi. Wacana ini dinilai perlu dikaji secara matang sebelum diterapkan secara luas agar tidak merugikan para penerima hak.

Pakar Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Evi Noor Afifah menyoroti kesiapan kelembagaan, tata kelola, dan literasi keuangan di tingkat koperasi desa yang dinilai masih belum teruji.

Menurutnya, penyaluran gaji merupakan layanan yang sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan pendapatan harian warga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

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Evi membeberkan ada tiga potensi risiko utama yang patut diwaspadai saat kebijakan tersebut dipaksakan tanpa persiapan matang.

"Setidaknya ada tiga risiko utama yang dikhawatirkan, yaitu risiko operasional dan keamanan transaksi, tata kelola dan konflik kepentingan, serta risiko sistemik terhadap kepercayaan publik apabila terjadi kegagalan bayar," ungkap Evi, Selasa (3/11), dikutip dari laman resmi UGM.

Evi menegaskan indikator keberhasilan inklusi keuangan tidak bisa hanya diukur dari pengalihan jumlah transaksi ke koperasi.

Layanan keuangan wajib menjamin akses yang aman, terjangkau, dan tepercaya bagi penerimanya. Keterlibatan Kopdes juga tidak serta-merta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi UMKM di desa.

"Multiplier effect baru akan terjadi saat kebijakan ini mampu mendorong peningkatan belanja lokal, memperkuat rantai pasok UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas usaha," terangnya.