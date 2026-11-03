Terkendala Anggaran, 78 Titik Blank Spot di Gunungkidul Ditargetkan Tuntas 2028

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencatat masih ada sekitar 78 titik tanpa sinyal (blank spot) yang tersebar di wilayah padukuhan.

Pemerintah daerah baru menargetkan penanganan dan pemerataan akses internet di titik-titik tersebut secara menyeluruh pada tahun 2028.

Kepala Diskominfo Gunungkidul Setiyo Hartato mengungkapkan bahwa meski layanan internet pemerintah telah menjangkau kantor Balai Kalurahan dan Balai Padukuhan di 18 kapanewon, area tanpa sinyal masih menjadi tantangan tersendiri.

"Masih ada sekitar 78 titik blank spot kalau tidak salah data ya. Nanti kita cek 78 ini ada di padukuhan mana," ujar Setiyo di Gunungkidul, Selasa (3/11/2026).

Setiyo membeberkan bahwa mayoritas titik blank spot berada di wilayah bagian selatan Gunungkidul. Area ini menjadi prioritas penanganan karena berkaitan erat dengan potensi dan geliat pariwisata daerah.

Beberapa wilayah yang menjadi fokus perluasan jaringan antara lain Kapanewon Girisubo, Rongkop, Nglipar, Tepus, Panggang, hingga Purwosari.

Baca Juga: Kejati DIY Didesak Ungkap Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi Pengadaan Internet

"Utamanya kami lebih ke daerah selatan karena ada kebutuhan atas pariwisata," jelasnya.

Upaya penghapusan titik blank spot di Gunungkidul menghadapi kendala mendasar terkait kondisi fiskal daerah serta topografi wilayah yang sangat luas. Luas wilayah Gunungkidul bahkan mencakup hampir 47 persen dari total luas Provinsi DIY.