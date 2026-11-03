Ini Syarat Penerima Bantuan 400 Becak Listrik di Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), siap menyalurkan 400 unit becak listrik dari pemerintah pusat melalui program bantuan presiden (Banpres).

Bantuan ini diprioritaskan khusus bagi para penarik becak berusia lanjut (lansia) di wilayah Kabupaten Bantul.

Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menjelaskan bahwa syarat utama bagi warga yang berhak menerima bantuan becak listrik ini adalah berusia minimal 50 tahun serta terdata resmi sebagai pengayuh becak oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul.

"Agar para pembecak yang sudah tua tidak mengeluarkan tenaga terlalu berat mengayuh, tetapi pakai becak listrik sehingga dibikin kriteria di atas 50 tahun penerima becak," ujar Aris di Bantul, Selasa (3/11/2026).

Aris mengungkapkan bahwa data 400 pengayuh becak tersebut merupakan hasil pendataan faktual di lapangan yang kemudian diajukan Pemkab Bantul ke pemerintah pusat di Jakarta hingga akhirnya disetujui.

"Dari data kami, penarik becak ini ada sekitar 400 orang dan itu kami ajukan ke Jakarta, kemudian disetujui bahkan diprioritaskan," jelasnya.

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Sebagian besar penarik becak asal Bantul selama ini diketahui mengadu nasib dengan mencari penumpang di wilayah Kota Yogyakarta. Kendati demikian, tidak sedikit pula dari mereka yang menggantungkan mata pencaharian di area lokal Bantul.

"Pembecak yang mangkal di pasar atau tempat-tempat keramaian tertentu," tambah Aris.