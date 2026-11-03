Dishub DIY Pastikan Becak Kayuh Tak Tergeser Zaman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan bahwa keberadaan becak kayuh tidak akan hilang seiring dengan kebijakan transformasi becak listrik di Jogja.

Pemerintah menegaskan bahwa keberadaan becak kayuh tidak akan dihilangkan, melainkan terus dilestarikan agar tetap beradaptasi di tengah gempuran transportasi modern.

Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dishub DIY saat menggelar program Naik Becak Listrik dan Becak Kayuh Gratis di kawasan cagar budaya Malioboro, Kota Yogyakarta pada Selasa (3/11).

Baca Juga: Ini Syarat Penerima Bantuan 400 Becak Listrik di Bantul

Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Antar Wilayah Dishub DIY Agha Perdana Putro menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ajang kampanye bahwa transportasi tradisional ramah lingkungan di Jogja tetap relevan dan bisa bersanding dengan kemajuan zaman.

"Sebagai pemberdayaan moda transportasi tradisional, sekaligus mengampanyekan kepada masyarakat Jogja bahwa ada moda transportasi tradisional yang kekinian yang tetap mengolaborasikan antara unsur budaya dengan teknologi," ujar Agha.

Upaya pelestarian ini berlandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelestarian kendaraan tradisional.

Kebijakan ini dinilai krusial mengingat maraknya pilihan angkutan modern saat ini, mulai dari transportasi daring (online) hingga berbagai jenis kendaraan roda tiga lainnya.

Menurut Agha, tanpa intervensi aktif dari pemerintah dan kesadaran masyarakat, nasib para pengayuh becak tradisional sangat rentan terpinggirkan.