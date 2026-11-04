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Jadwal Pelayanan SIM di Jogja Hari Ini, Rabu 4 November 2026

Rabu, 04 November 2026 – 07:57 WIB
Jadwal Pelayanan SIM di Jogja Hari Ini, Rabu 4 November 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM Keliling Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan SIM Keliling maupun gerai resmi tetap beroperasi di beberapa titik wilayah Sleman, Kulon Progo, dan Bantul pada hari ini, Rabu, 4 November 2026.

Layanan perpanjangan SIM keliling ini dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus masa berlaku SIM A dan SIM C sebelum habis masa berlakunya.

Berikut adalah perincian lokasi, jam operasional, serta persyaratan layanan SIM di wilayah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Bantul untuk hari ini:

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1. Kabupaten Sleman
Bagi warga Sleman, pelayanan SIM pada hari Rabu, 4 November 2026 dibuka di dua tempat utama:

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman
Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Satpas Polresta Sleman
Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 – 11.00 WIB
Catatan: Untuk layanan Bus SIM Keliling Malam Hari di Sleman City Hall (SCH) hanya beroperasi setiap hari Sabtu (tanggal 7, 14, dan 21 November 2026 pukul 19.00–21.00 WIB).

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2. Kabupaten Kulon Progo
Masyarakat Kulon Progo yang ingin melakukan perpanjangan SIM dapat mendatangi lokasi pelayanan berikut:

Satpas 1450 Polres Kulon Progo
Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 – 13.00 WIB

Berikut adalah perincian lokasi, jam operasional, serta persyaratan layanan SIM di wilayah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Bantul untuk hari ini:
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