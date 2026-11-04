Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Rabu 4 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mengisi waktu luang di tengah pekan, menonton film di bioskop dapat menjadi pilihan hiburan yang menarik. Sejumlah bioskop favorit di Yogyakarta menyajikan ragam pilihan genre film menarik pada hari ini, Rabu, 4 November 2026, mulai dari drama adaptasi novel Laut Bercerita, film laga Godzilla Minus Zero, hingga film dokumenter sepak bola The Longest Wait.

Berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film di beberapa bioskop Yogyakarta untuk hari ini:

1. Plaza Ambarrukmo XXI

Laut Bercerita (17+)

Jam Tayang: 12:00 | 12:30 | 13:15 | 14:35 | 15:05 | 15:50 | 17:10 | 17:40 | 18:25 | 19:45 | 20:15 | 21:00

Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (13+)

Jam Tayang: 12:10 | 16:30 | 20:50

Godzilla Minus Zero (13+)

Jam Tayang: 12:45 | 15:20 | 17:55 | 20:30

The Mongoose (13+)

Jam Tayang: 14:30 | 18:50

2. Empire XXI

Laut Bercerita (17+)

Jam Tayang: 12:00 | 12:30 | 13:05 | 14:35 | 15:05 | 15:40 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:15 | 20:50 | 21:20

Clayface (17+)

Jam Tayang: 12:20 | 14:30