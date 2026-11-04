Pemerintah DIY Mengusulkan Perubahan Pajak dan Retribusi untuk Genjot PAD

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan perubahan Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait penyesuaian tarif, objek, dan mekanisme pemungutan agar lebih proporsional serta berkeadilan.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY pada Selasa (3/11).

Pada batang tubuh perda, penyesuaian mencakup penyempurnaan pengaturan Pajak Air Permukaan, perubahan nomenklatur jenis retribusi daerah, penyesuaian tarif retribusi pertambangan rakyat serta penghapusan sejumlah ketentuan terkait opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

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Perubahan dalam lampiran perda meliputi penghapusan tarif layanan kalibrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, penyesuaian tarif pemanfaatan ruang milik jalan menjadi nominal rupiah definitif dan penghapusan tarif seminar narkotika dan obat-obatan terlarang di RSJ Grhasia.

Penyesuaian lainnya terkait tarif sewa Pasar Ikan Cangkringan dan sejumlah objek retribusi lainnya.

Pembenahan regulasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

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"Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023, guna menyesuaikan tarif, objek, dan mekanisme pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah,” kata Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X.

Perubahan regulasi juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan penambahan jenis layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.