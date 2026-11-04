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Pemkab Sleman Berencana Bangun Sekolah Rakyat di 2 Lokasi

Rabu, 04 November 2026 – 14:58 WIB
Pemkab Sleman Berencana Bangun Sekolah Rakyat di 2 Lokasi - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Sekolah Rakyat. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus mematangkan kelengkapan administrasi dan legalitas lahan untuk mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terpadu.

Proyek ini merupakan program bantuan berasrama (boarding school) dari pemerintah pusat yang rencananya akan dibangun di dua lokasi berbeda.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Wawan Widiantoro mengungkapkan bahwa proses koordinasi terus dilakukan secara intensif dengan berbagai pihak lintas kementerian demi memastikan status lahan memenuhi syarat clear and clean.

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"Prosesnya masih jalan dan terus kami usahakan, walaupun persyaratannya cukup rumit dan berat karena harus clear and clean. Kami koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Sosial, hingga Kantor Presiden," ujar Wawan di Sleman, Selasa (3/11).

Pembangunan sekolah terpadu ini direncanakan dibagi berdasarkan kewenangan wilayah tingkat kabupaten dan provinsi.

Jenjang kabupaten direncanakan berdiri di Kalurahan Margodadi, Kapanewon Seyegan, dengan luas lahan yang disiapkan Pemkab Sleman mencapai sekitar 5,1 hektare.

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Sedangkan jenjang provinsi direncanakan berada di Kalurahan Sumbersari, Kapanewon Moyudan, di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DIY dengan luas lahan mencapai 7,5 hektare.

Kedua lokasi tersebut sebelumnya sempat menghadapi hambatan regulasi terkait status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Pemkab Sleman berencana membangun sekolah rakyat tingkat provinsi dan kabupaten di dua lokasi, yaitu di Seyegan dan Moyudan.
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