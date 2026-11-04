Stasiun dengan Jumlah Penumpang Terbanyak di Daop 6 Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu) mengukuhkan posisinya sebagai stasiun tersibuk dan menyumbang volume penumpang terbanyak di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta selama periode Oktober 2026.

Berdasarkan data operasional KAI Daop 6 Yogyakarta, Stasiun Yogyakarta memimpin peringkat volume penumpang, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.

Penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu mencapai 276.725 orang, sementara penumpang tiba adalah 277.445 orang.

Pencapaian Stasiun Yogyakarta tersebut disusul oleh sejumlah stasiun besar lainnya di wilayah Daop 6, di antaranya Stasiun Lempuyangan dengan 129.865 penumpang berangkat dan 129.842 penumpang tiba, serta Stasiun Solo Balapan dengan 99.768 penumpang berangkat dan 108.835 penumpang tiba.

Adapun tiga stasiun lain yang masuk dalam daftar enam besar volume tertinggi adalah Stasiun Klaten (24.453 berangkat / 24.277 tiba), Stasiun Purwosari (22.416 berangkat / 23.324 tiba), dan Stasiun Wates (12.517 berangkat / 12.787 tiba).

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menjelaskan bahwa dominasi Stasiun Yogyakarta tidak lepas dari posisi strategis kota ini sebagai pusat pertumbuhan kawasan.

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"Tingginya mobilitas melalui Stasiun Yogyakarta dipengaruhi oleh posisi strategis daerah tersebut sebagai pusat destinasi wisata, pendidikan, budaya, dan aktivitas ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jawa Tengah," ujar Feni di Yogyakarta, Rabu (4/110.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan KA Jarak Jauh (KA JJ) di seluruh wilayah Daop 6 Yogyakarta mencatatkan tren pertumbuhan yang amat positif.