4 Warga Sleman dapat Uang Ganti Rugi Tol Senilai Rp 4,18 Miliar

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyalurkan uang ganti kerugian (UGK) dan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo senilai Rp 4,18 miliar.

Penyerahan UGK yang berlangsung di Balai Kalurahan Ambarketawang tersebut mencakup area terdampak seluas 664 meter persegi yang diperuntukkan bagi empat pihak yang berhak (warga terdampak) sesuai daftar nominatif.

Penyaluran ini difokuskan untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo, khususnya pada Seksi Yogyakarta–Kulon Progo yang melintasi kawasan Kabupaten Sleman.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tekad Soebagyo berharap dana kompensasi tersebut dapat dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat penerima untuk menunjang kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

"Kami berharap uang ganti kerugian yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat, baik untuk memperoleh tanah pengganti maupun untuk kebutuhan produktif lainnya sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Tekad di Sleman, Rabu (4/11).

Tekad menegaskan bahwa proses pembayaran ini merupakan langkah penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak warga terdampak sebelum dilakukan pelepasan hak atas tanah secara legal sesuai perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, Kantah Kabupaten Sleman berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, meliputi Satuan Tugas (Satgas) A dan Satgas B Pengadaan Tanah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.19, PT Jasa Marga Jogja Solo selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta Pemerintah Kalurahan Ambarketawang.

Tekad menegaskan bahwa Kantah Kabupaten Sleman akan mengawal proses pengadaan tanah secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung kelancaran proyek infrastruktur nasional dengan tetap mengedepankan hak-hak masyarakat. (antara/jpnn)