Jadwal Layanan SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Kamis 5 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya yang berdomisili di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, dan Bantul, yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayanan SIM Keliling dan layanan stasioner tetap beroperasi pada hari ini, Kamis 5 November 2026.

Pengurusan SIM secara berkala sangat penting untuk memastikan legalitas berkendara di jalan raya sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut adalah rincian lokasi dan jadwal pelayanan SIM di ketiga kabupaten tersebut untuk hari ini:

1. Kabupaten Sleman

Untuk wilayah Kabupaten Sleman, masyarakat dapat memanfaatkan layanan perpanjangan SIM di lokasi stasioner maupun layanan bergerak (SIM Keliling) pada sesi pagi hingga siang hari:

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Pelayanan Bus SIM Keliling Malam Hari di Lobby Sleman City Hall/SCH tidak beroperasi hari ini karena hanya menjadwalkan layanan pada hari Sabtu.

2. Kabupaten Kulon Progo

Jajaran Satlantas Polres Kulon Progo menyediakan tiga opsi tempat pelayanan perpanjangan SIM pada hari Kamis ini: