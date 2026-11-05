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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 5 November 2026

Kamis, 05 November 2026 – 08:34 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Kamis 5 November 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal bioskop di Yogyakarta pada hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda para pencinta film di Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu luang hari ini, berbagai jaringan bioskop XXI dan CGV menyajikan deretan film menarik.

Mulai dari drama adaptasi novel populer Laut Bercerita, film aksi fiksi ilmiah Godzilla Minus Zero, The Odyssey, hingga sajian komedi menyegarkan Gak Ada Matinya! dan GJLS: Berapi-Api.

Berikut perincian lengkap jadwal pemutaran film di bioskop Ambarrukmo Plaza (AmPlaZ), Empire XXI, Jogja City Mall (JCM), Pakuwon Mall (CGV Hartono Mall), dan CGV Transmart Maguwo untuk Kamis, 5 November 2026:

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1. Ambarrukmo Plaza XXI (AmPlaZ)
Laut Bercerita (R13+ | 117 Menit)
Jam Tayang: 12:00, 13:15, 14:35, 15:50, 17:10, 18:25, 19:45, 21:00, 21:05

GJLS: Berapi-Api (R13+ | 135 Menit)
Jam Tayang: 12:35, 14:45, 16:55, 19:05, 21:15

Godzilla Minus Zero (R13+ | 105 Menit)
Jam Tayang: 12:45, 15:20, 17:55, 20:30

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Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+ | 110 Menit)
Jam Tayang: 12:10, 16:35

Rambut Sewu: Satu Langkah Getih (R17+)
Jam Tayang: 14:30, 18:55

Berikut perincian lengkap jadwal pemutaran film di bioskop Ambarrukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall , Pakuwon Mall, dan Transmart Maguwo.
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