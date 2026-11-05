Prakiraan Cuaca di Jogja Pada Hari Ini, Kamis 5 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis 5 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan.

Namun, khusus di wilayah Sleman akan turun hujan ringan pada siang dan malam hari.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 5 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah berawan

Sore: Cerah

Malam: Cerah

2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah ringan

Sore: Cerah

Malam: Hujan ringan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)

Pagi: Cerah

Siang: Cerah

Sore: Cerah

Malam: Cerah