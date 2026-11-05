Prakiraan Cuaca di Jogja Pada Hari Ini, Kamis 5 November 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis 5 November 2026.
Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan.
Namun, khusus di wilayah Sleman akan turun hujan ringan pada siang dan malam hari.
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 5 November 2026.
1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Cerah
Malam: Cerah
2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah ringan
Sore: Cerah
Malam: Hujan ringan
3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah
Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 5 November 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News