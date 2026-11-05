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Prakiraan Cuaca di Jogja Pada Hari Ini, Kamis 5 November 2026

Kamis, 05 November 2026 – 08:49 WIB
Prakiraan Cuaca di Jogja Pada Hari Ini, Kamis 5 November 2026 - JPNN.com Jogja
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. Foto: Januardi/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis 5 November 2026.

Secara umum, kondisi cuaca di kawasan DIY didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan.

Namun, khusus di wilayah Sleman akan turun hujan ringan pada siang dan malam hari.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap menyediakan perlengkapan antisipasi hujan, khususnya menjelang sore hari.

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 5 November 2026.

1. Kota Yogyakarta (Kecamatan Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah berawan
Sore: Cerah
Malam: Cerah

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2. Kabupaten Sleman (Kecamatan Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah ringan
Sore: Cerah
Malam: Hujan ringan

3. Kabupaten Bantul (Kecamatan Bantul)
Pagi: Cerah
Siang: Cerah
Sore: Cerah
Malam: Cerah

Berikut ini perincian prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Kamis 5 November 2026.
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