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Gunung Merapi Masih Siaga, Teramati 55 Kali Gempa Guguran

Kamis, 05 November 2026 – 09:00 WIB
Gunung Merapi Masih Siaga, Teramati 55 Kali Gempa Guguran - JPNN.com Jogja
Gunung Merapi masih berstatus level 3 atau siaga. Foto: ANTARA/HO/twitter BPPTKG

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan aktivitas vulkanis Gunung Merapi yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga kini masih berada pada Level III (Siaga).

Berdasarkan hasil pengamatan periode Rabu (04/11) pukul 00.00–24.00 WIB, gunung api setinggi 2.968 meter di atas permukaan laut tersebut mencatatkan aktivitas kegempaan yang cukup tinggi serta satu kali guguran lava pijar.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santoso menyampaikan bahwa data pemantauan menunjukkan aktivitas suplai magma di dalam tubuh Gunung Merapi hingga saat ini masih terus berlangsung.

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"Data pemantauan mengindikasikan suplai magma masih berlangsung. Kondisi ini berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya yang telah direkomendasikan," ujar Agus Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya.

Selama 24 jam pengamatan, cuaca di sekitar Gunung Merapi teramati cerah hingga mendung dengan suhu udara berkisar antara 15,8–27,5 derajat celsius.

Secara visual, puncak gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas sedang hingga tinggi menyembur sejauh 200 meter di atas puncak kawah.

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BPPTKG merekam serangkaian gempa yang didominasi oleh gempa guguran dan fase banyak (hybrid):

  • Gempa Guguran: 55 kali (Amplitudo: 2–29 mm, Durasi: 26,48–185,66 detik)
  • Gempa Hybrid/Fase Banyak: 44 kali (Amplitudo: 2–49 mm, Durasi: 11,96–51,56 detik)
  • Gempa Hembusan: 4 kali (Amplitudo: 13–32 mm, Durasi: 31,99–63,02 detik)
  • Gempa Vulkanik Dangkal: 4 kali (Amplitudo: 4–19 mm, Durasi: 20,59–37.95 detik)
  • Tremor Non-Harmonik: 2 kali (Amplitudo: 38–44 mm, Durasi: 29,68–98,64 detik)
  • Gempa Tektonik Jauh: 1 kali (Amplitudo: 8 mm, Durasi: 72,1 detik)

Selain kegempaan, petugas pengamat gunung api BPPTKG Yulianto mencatat adanya satu kali guguran lava yang mengarah ke sektor barat daya menuju Kali Krasak dengan jarak luncur mencapai 1.500 meter (1,5 km).

BPPTKG masih menetapkan status level 3 atau siaga terhadap Gunung Merapi. Gempa guguran dan lava pijar masih teramati.
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