Polda DIY Gelar Serah Terima Pejabat Baru Dirreskrimum dan Kapolresta Yogyakarta
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara serah terima jabatan direktur reserse kriminal umum dan kepala Polresta Yogyakarta pada Rabu (4/11).
Pergantian sejumlah perwira ini tercantum dalam surat telegram kapolri pada 2 November 2026.
Kombes Pol Ihsan yang sebelumnya menjabat Kabidhumas Polda DIY kini menjabat sebagai Kapolresta Yogyakarta.
Kombes Ihsan menggantikan Kombes Pol Ari Setyawan Wibowo yang dimutasi ke Polda Banten sebagai direktur reserse narkoba.
Kemudian, posisi Dirreskrimum Polda DIY dijabat oleh Kombes Pol Yani Permana. Sebelumnya ia menempati posisi sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kabid TIK) Polda Kalimantan Barat.
Dirreskrimum sebelumnya Kombes Pol Era Johny Kurniawan ditugaskan sebagai Kasiagaops B Rodalops Stamaops Polri.
Kasubbidpenmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih mengatakan mutasi sebagai bagian dari dinamika organisasi.
"Tentunya para pejabat yang mendapatkan penugasan baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing dan melanjutkan pelaksanaan tugas secara optimal," katanya.
Polda DIY menggelar acara serah terima pejabat baru. Kombes Pol Ihsan jadi Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Yani Permana menjabat Dirreskrimum Polda DIY.
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