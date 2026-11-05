JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Foto Gibran Diturunkan Peserta Audiensi, DPRD DIY Buka Suara

Foto Gibran Diturunkan Peserta Audiensi, DPRD DIY Buka Suara

Kamis, 05 November 2026 – 13:33 WIB
Foto Gibran Diturunkan Peserta Audiensi, DPRD DIY Buka Suara - JPNN.com Jogja
Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto wapres Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (4/11). Foto: Humas DPRD DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencopot foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Ruang Badan Anggaran DPRD DIY pada Rabu (4/11).

Aksi pencopotan berlangsung setelah mereka menggelar audiensi dengan DPRD DIY.

Dalam pertemuan tersebut Forum Kebangsaan DIY membawa sejumlah tuntutan yang disampaikan lewat anggota dewan.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik mengatakan bahwa aksi pencopotan foto Gibran merupakan inisiatif peserta audiensi dari Forum Kebangsaan DIY.

“Tindakan penurunan foto itu secara spontanitas dari peserta audiensi yang kemudian maju ke depan," katanya. 

Dia menegaskan bahwa aksi pencopotan foto wapres di luar kendali pihaknya.

Baca Juga:

"Jadi, bukan inisiatif dari anggota dewan,” kata Imam.

DPRD DIY menekankan tindakan maupun pernyataan individu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai sikap atau keputusan kelembagaan. 

Peserta aksi dari Forum Kebangsaan DIY menurunkan paksa foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   DPRD DIY gibran rakabuming raka wapres forum Kebangsaan DIY foto Gibran diturunkan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU