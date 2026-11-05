Mengangkut BBM Subsidi Tanpa Izin, 2 Orang Ditangkap Polisi

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Polres Gunungkidul mengungkap kasus penyalahgunaan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa izin.

Kronologi kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat terkait adanya kendaraan roda empat yang mogok di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Planjan-Baron.

Satreskrim Polres Gunungkidul lalu mendatangi lokasi dan mengecek kendaraan tersebut.

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Pihak kepolisian menemukan tangki bermuatan BBM, tetapi sopir dan kernet tidak bisa menunjukkan dokumen legalitas perzinaan usaha pengangkutan.

Kasi Humas Polres Gunungkidul Iptu Tukiran mengatakan kendaraan tersebut terdaftar untuk jenis dump truk, bukan kendaraan truk tangki.

"Barang bukti truk tangki beserta sopir dan kernet telah ditahan di Mapolres Gunungkidul untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," katanya, Kamis (5/11).

Dua orang yang ditahan polisi berinisial BR sebagai sopir dan SU sebagai kernet.

Rencananya BBM tersebut akan didistribusikan menuju Giritontro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah.