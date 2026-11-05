Menteri Agama Buka OASE III di UIN Sunan Kalijaga, Ilmuwan Harus Bermanfaat

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar membuka Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III PTKIN 2026 di UIN Sunan Kalijaga.

Ajang ini akan menjadi wadah pertemuan talenta akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia pada 3–7 November 2026.

OASE III PTKIN 2026 diikuti sebanyak 497 finalis terpilih dari 54 PTKIN di seluruh Indonesia.

Menag Nasaruddin Umar mengatakan pentingnya menjadikan nilai agama, etika dan moral sebagai landasan pengembangan sains dan teknologi.

“Bangsa yang berkembang harus memajukan sains dan teknologi. Oleh sebab itu, harus ada agama yang senantiasa membimbing ilmu pengetahuan. Jadilah seorang ilmuwan yang berpengaruh dan bermanfaat untuk semua,” katanya.

Dia berharap mahasiswa PTKIN akan tumbuh menjadi ilmuwan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi memiliki integritas, kesantunan, wawasan luas dan kepedulian terhadap masyarakat.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Noorhaidi Hasan mengatakan pertemuan mahasiswa dari 54 PTKIN menjadi kesempatan untuk membangun pertukaran pengetahuan dan mengembangkan talenta.

“Sains membantu mempahami alam, teknologi memperkuas kemampuan manusia, dan riset menghasilkan pengetahuan baru. Sedangkan agama memberikan layasan kritis dan spiritual tentang makna kehidupan, dan tanggung jawab manusia dalam menggunakan pengetahuan,” kata rektor.