Pemerintah DIY Disebut Telah Mempertimbangkan Kondisi Masyarakat dalam Raperda Pajak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusulkan perubahan terhadap Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Usulan perubahan perda tentang pajak itu diambil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan usulan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah didasarkan pada perhitungan yang objektif.

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Pernyataan tersebut ia sampaikan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY mengenai Raperda tentang Perubahan atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2023 pada Kamis (5/11).

Menurutnya, raperda tersebut tetap berpedoman pada filosofi Hamemayu Hayuning Bawana yang mengedepankan keseimbangan, kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemda DIY sepakat peningkatan PAD tidak dilakukan dengan menambah beban biaya bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemda DIY mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergali atau terpungut secara maksimal," kata Sri Paduka.

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Paku Alam X menyebut Pemerintah DIY telah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, iklim investasi serta keberlangsungan UMKM.

"Kami sependapat, optimalisasi pemanfaatan aset daerah harus tetap memperhatikan fungsi utama aset dan kepentingan pelayanan publik,” katanya.