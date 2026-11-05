Jadwal dan Stasiun Pemberhentian KA Pandawa Rute Jogja-Semarang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta secara resmi mengumumkan bakal mengoperasikan Kereta Api (KA) Pandawa relasi Stasiun Yogyakarta – Stasiun Semarang Tawang (PP) mulai 1 Desember 2026.

Pengoperasian rute baru ini bertepatan dengan diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2026.

Langkah strategis KAI ini diambil untuk menjawab tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat yang menghubungkan tiga kota penting di Jawa Tengah dan DIY, yakni Yogyakarta, Solo, dan Semarang.

"Hadirnya KA Pandawa akan menambah pilihan perjalanan masyarakat dari Yogyakarta menuju Semarang maupun sebaliknya. Kami berharap penambahan ini menjadi alternatif transportasi massal yang aman dan nyaman," kata Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, di Yogyakarta, Kamis (5/11).

Rangkaian KA Pandawa hadir memberikan kenyamanan ekstra dengan membawa enam kereta kelas eksekutif yang menyediakan total kapasitas 300 tempat duduk.

Dalam melayani penumpang, KA Pandawa dijadwalkan beroperasi dua kali sehari dari Stasiun Yogyakarta, yaitu KA (282) Pandawa yang berangkat pukul 10.50 WIB dan KA (342) Pandawa berangkat pukul 18.35 WIB

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Untuk mengakomodasi naik dan turun penumpang di titik-titik strategis, KA Pandawa melayani pemberhentian di beberapa stasiun utama: Stasiun Yogyakarta (Stasiun Keberangkatan Awal), Stasiun Klaten (Khusus untuk perjalanan malam KA 342), Stasiun Solo Balapan, dan Stasiun Semarang Tawang (Stasiun Tujuan Akhir)

Masyarakat yang ingin bepergian mengoperasikan KA Pandawa per 1 Desember 2026 sudah dapat melakukan pemesanan tiket.