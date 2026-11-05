Kata Guru Besar UMY soal Dugaan Makar dalam Penyadapan Presiden Prabowo

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada Selasa (3/11) dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang diduga menyasar sejumlah pihak, termasuk Presiden dan pejabat negara.

Salah satu tersangka berinisial LSP yang mengarah pada mantap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan menilai bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa dasar dan prosedur hukum merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang sangat serius.

Terlebih lagi, dugaan tindakan tersebut menyasar Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Menanggapi munculnya wacana dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini, Iwan mengingatkan bahwa penyadapan ilegal tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.

Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana makar harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

“Kami belum bisa menilai apakah tindakan tersebut termasuk makar. Hal itu memerlukan pembuktian lebih lanjut dan saya kira penyidik kepolisian sedang mendalami hal tersebut,” ungkap Iwan, dikutip dari laman resmi UMY.