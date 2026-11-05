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Bupati Bantul Mewanti-wanti Lurah Terpilih Soal Tata Kelola Tanah Kas Desa

Kamis, 05 November 2026 – 23:36 WIB
Bupati Bantul Mewanti-wanti Lurah Terpilih Soal Tata Kelola Tanah Kas Desa - JPNN.com Jogja
Pelantihan 30 lurah terpilih di Bantul. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta seluruh lurah di Kabupaten Bantul—baik yang baru dilantik maupun yang tengah menjabat untuk ketat menaati aturan penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) atau Tanah Kalurahan.

Imbauan ini ditegaskan guna mengantisipasi serta menghindarkan para pamong desa dari jerat persoalan hukum.

"Itu menjadi salah satu fokus kami, perhatian kami, agar lurah-lurah ini memahami aspek legal penataan pertanahan," kata Halim seusai menghadiri acara pelantikan 30 lurah terpilih di Pendopo Kantor Bupati Bantul, Kamis (5/11).

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Halim mengingatkan para lurah untuk mempelajari dan memahami secara mendetail regulasi pertanahan di DIY, khususnya yang berkaitan dengan status Tanah Kas Desa (TKD), Sultanaat Ground (SG), dan Pakualamanaat Ground (PG).

Pengetahuan tata kelola yang mumpuni dinilai menjadi kunci utama pencegahan pelanggaran hukum di kemudian hari.

"Supaya tidak menghadapi masalah hukum terkait dengan pertanahan, lurah wajib mengedepankan aspek legal dalam penataan pertanahan," tegasnya.

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Secara khusus, para lurah diminta menaati aturan main yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Aturan ini berlaku mengikat di seluruh 392 kalurahan se-DIY, termasuk bagi 30 lurah yang baru saja mengemban amanat kepemimpinan.

Bupati Bantul mengingatkan para lurah agar memahami aspek legal terkait pertanahan di Jogja, khususnya soal tanah kas desa.
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TAGS   tanah kas desa tkd tkd jogja Bupati Bantul lurah bantul sultan Ground

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