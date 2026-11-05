Kasus Penyadapan Ilegal Buka Tabir Kerentanan Privasi Data Nasional

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus memantik sorotan tajam dari berbagai kalangan akademisi dan pengamat.

Penetapan tiga orang tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa (3/11/2026) atas dugaan akses ilegal, penyadapan tanpa prosedur, hingga penghapusan data elektronik menjadi alarm keras atas rentannya perlindungan hak privasi di Indonesia.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan menilai penyadapan tanpa dasar hukum merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang amat serius, terlebih tindakan tersebut menyasar kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

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Iwan menegaskan bahwa penyadapan pada dasarnya adalah bentuk pembatasan hak konstitusional atas privasi warga negara.

Oleh karena itu, penggunaannya oleh aparat penegak hukum wajib didasari aturan yang ketat, tujuan yang sah, serta izin pengadilan guna mencegah tindakan sewenang-wenang.

“Pembatasan terhadap kewenangan untuk melakukan penyadapan itu dilakukan dengan izin pengadilan karena penyadapan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan tersebut,” ujar Iwan saat diwawancarai pada Kamis (5/11/2026).

Menyoroti dugaan penyadapan yang berlangsung panjang sepanjang periode 2025–2026, Iwan mendesak penyidik untuk mengusut tuntas motif dan pihak-pihak yang terlibat.

Menurutnya, kewenangan penyadapan tidak boleh melenceng menjadi alat kepentingan politik.