Info Layanan SIM Keliling dan Satpas di Jogja Hari Ini, Jumat 6 November 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya wilayah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo yang ingin mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), berikut adalah rincian jadwal dan lokasi pelayanan SIM untuk hari ini, Jumat 6 November 2026.

1. Kabupaten Sleman

Pada hari Jumat ini, layanan SIM Keliling (seperti SIMMADE dan Bus SIM Keliling Malam Hari) tidak beroperasi. Pelayanan pengurusan SIM terpusat di Satpas Induk.

Satpas Polresta Sleman

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Perpanjangan dan Pembuatan SIM Baru

Layanan Mall Pelayanan Publik (MPP) Sleman dan SIMMADE tidak menjadwalkan pelayanan pada hari Jumat. Untuk layanan Bus SIM Keliling Malam di Lobby Sleman City Hall (SCH) baru akan beroperasi besok Sabtu, 7 November 2026 (19.00–21.00 WIB).

2. Kabupaten Kulon Progo

Masyarakat Kulon Progo dapat memanfaatkan layanan Satpas Induk pada hari Jumat ini.

Satpas 1450 Polres Kulon Progo

Waktu: 08.00 – 11.00 WIB

Layanan: Perpanjangan dan Pembuatan SIM Baru

Layanan MPP Kulon Progo (Senin–Kamis), SIMENOR (Sabtu malam), serta SIMMADE Temon (Selasa) dan Nanggulan (Kamis) tidak beroperasi pada hari Jumat.

3. Kabupaten Bantul

Untuk wilayah Kabupaten Bantul, layanan SIM Keliling tidak memiliki jadwal operasional pada hari Jumat, 6 November 2026.

Layanan SIM Keliling Bantul beroperasi pada hari Selasa (Pemda Manding), Kamis (Gilangharjo/Patalan), dan Sabtu (Kantor Pemda Bantul/Parasamya).