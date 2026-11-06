Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 6 November 2026: Banyak Pilihan Film Menarik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi penikmat film di Yogyakarta yang ingin merencanakan agenda menonton bioskop pada akhir pekan ini, berikut daftar lengkap jadwal tayang di berbagai bioskop Jogja (Ambarrukmo XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Pakuwon Mall, dan CGV Transmart Maguwo) untuk hari Jumat, 6 November 2026. 1. Plaza Ambarrukmo XXI

Laut Bercerita (R17+)

Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:05 | 15:50 | 17:40 | 18:25 | 20:15 | 21:00 GJLS: Berapi-Api (R13+)

Jam Tayang: 12:35 | 14:45 | 16:55 | 19:05 | 21:15 Baca Juga: Usung Tema Reconnect, Jogja Cultural Wellness Festival 2026 Siap Digelar Bulan Depan Gak Ada Matinya (R13+)

Jam Tayang: 13:00 | 15:25 The Cat in the Hat (SU)

Jam Tayang: 12:05 | 16:35 | 20:50 Godzilla Minus Zero (R13+)

Jam Tayang: 17:50 | 20:25 Baca Juga: Ingin Mengulang Prestasi 2017, Pemkab Gunungkidul Gelar Festival Dalang Anak Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+)

Jam Tayang: 14:15 Rambut Sewu: Satu Langkah Getih (R17+)

Jam Tayang: 18:45

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari Jumat, 6 november 2026.

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