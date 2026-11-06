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Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 6 November 2026: Banyak Pilihan Film Menarik

Jumat, 06 November 2026 – 08:29 WIB
Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Jumat 6 November 2026: Banyak Pilihan Film Menarik - JPNN.com Jogja
Jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja hari ini. Foto: Empire XXI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi penikmat film di Yogyakarta yang ingin merencanakan agenda menonton bioskop pada akhir pekan ini, berikut daftar lengkap jadwal tayang di berbagai bioskop Jogja (Ambarrukmo XXI, Empire XXI, Jogja City Mall XXI, CGV Pakuwon Mall, dan CGV Transmart Maguwo) untuk hari Jumat, 6 November 2026.

1. Plaza Ambarrukmo XXI
Laut Bercerita (R17+)
Jam Tayang: 12:30 | 13:15 | 15:05 | 15:50 | 17:40 | 18:25 | 20:15 | 21:00

GJLS: Berapi-Api (R13+)
Jam Tayang: 12:35 | 14:45 | 16:55 | 19:05 | 21:15

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Gak Ada Matinya (R13+)
Jam Tayang: 13:00 | 15:25

The Cat in the Hat (SU)
Jam Tayang: 12:05 | 16:35 | 20:50

Godzilla Minus Zero (R13+)
Jam Tayang: 17:50 | 20:25

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Kuasa Gelap: Perjanjian Darah (R13+)
Jam Tayang: 14:15

Rambut Sewu: Satu Langkah Getih (R17+)
Jam Tayang: 18:45

Berikut ini jadwal lengkap pemutaran film di bioskop Jogja pada hari Jumat, 6 november 2026.
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