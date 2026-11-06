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Pria Asal Gunungkidul Tewas Tertemper Kereta Api, KAI Beri Imbauan Keselamatan

Jumat, 06 November 2026 – 12:42 WIB
Pria Asal Gunungkidul Tewas Tertemper Kereta Api, KAI Beri Imbauan Keselamatan - JPNN.com Jogja
Evakuasi korban tertemper kereta api di Banyuraden, Gamping pada Kamis (5/11). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Seorang pria tewas setelah tertemper kereta api di wilayah Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (5/11).

Kecelakaan tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 03.57 WIB.

Korban berinisial EY (35) warga Candirejo, Semanu, Kabupaten Gunungkidul. 

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Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban tertemper kereta api pengangkutan bahan bakar minyak (BBM).

"Masinis telah membunyikan semboyan 35 berulang kali. Namun, karena jarak yang sudah terlalu dekat korban tertemper kereta api," katanya. 

Peristiwa ini lalu dilaporkan kepada pihak berwenang untuk proses selanjutnya. 

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"Kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi serta petunjuk lainnya guna mengetahui secara pasti penyebab kejadian tersebut," ujarnya.

Sedangkan dibawa jenazah korban menggunakan ambulans ke RS Bhayangkara Polda DIY. 

Seorang pria tewas tertemper kereta api di wilayah Banyuraden, Kabupaten Sleman. Masinis sudah memberikan peringatan.
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TAGS   sleman kereta api tertemper kereta api gamping korban tertemper kereta api KAI Daop 6 Yogyakarta

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