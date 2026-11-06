Pemotor Berjaket Ojol Melempar Ambulans, Polisi Buru Pelaku

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pengendara ojek online tak dikenal diduga melempar mobil ambulans. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Siliwangi tepatnya depan kampus Universitas Aisyiyah Yogyakarta pada Kamis (5/11) malam.

Peristiwa tersebut lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan mobil ambulans yang dilempar milik Yayasan Lazia Pioner LHI.

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Aksi pelemparan tersebut terjadi saat ambulans selesai mengantarkan pasien ke RSA Universitas Gadjah Mada dan perjalanan kembali menuju garasi.

"Di tengah perjalanan seorang pengendara sepeda motor diduga mengenakan jaket ojek online sempat mengejar ambulans dan diduga melemparkan benda ke arah kendaraan tersebut," katanya.

Lemparan itu mengakibatkan pintu depan sebelah kiri ambulans penyok. Kerugian materiel diperkirakan sebesar Rp 600 ribu.

"Identitas terduga pelaku masih dalam penyelidikan. Terduga pelaku diketahui mengendarai sepeda motor. Namun, jenis dan identitas kendaraannya belum diketahui," ujarnya.

Polsek Gamping saat ini telah meminta keterangan korban dan saksi serta melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelempar ambulans. (mcr25/jpnn)