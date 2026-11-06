JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Gunung Merapi Masih Siaga Saat Pancaroba, BPBD Ingatkan Potensi Bencana

Gunung Merapi Masih Siaga Saat Pancaroba, BPBD Ingatkan Potensi Bencana

Jumat, 06 November 2026 – 14:22 WIB
Gunung Merapi Masih Siaga Saat Pancaroba, BPBD Ingatkan Potensi Bencana - JPNN.com Jogja
Awan panas guguran Gunung Merapi. Foto: tangkap layar video BPPTKG

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman potensi bencana erupsi maupun bahaya sekunder Gunung Merapi. Hingga saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih berada pada Level III (Siaga).

Untuk mengantisipasi berbagai risiko bahaya, mulai dari erupsi hingga ancaman banjir lahar hujan dan banjir bandang, Pemkab Sleman resmi memperpanjang status Siaga Darurat Erupsi Gunung Merapi hingga akhir Desember mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Bambang Kuntoro menjelaskan bahwa potensi bahaya sekunder berupa lahar dingin perlu diwaspadai mengingat tingginya volume suplai material vulkanik di kawasan puncak.

Baca Juga:

"Potensi volume suplai material vulkanis terpantau cukup tinggi di sektor barat daya dan selatan," ujar Bambang di Sleman.

Berdasarkan data BPBD Sleman, volume material vulkanis di sektor barat daya tercatat mencapai sekitar 4,3 juta meter kubik.

Sedangkan di sektor selatan tercatat sekitar 2,2 hingga 2,3 juta meter kubik. Material tersebut berpotensi mengalir ke sejumlah alur sungai utama yang berhulu di Merapi, seperti Sungai Boyong, Gendol, dan Krasak.

Baca Juga:

Guna menekan risiko bencana, BPBD Sleman telah memasang dan mengoptimalkan puluhan perangkat Early Warning System (EWS) di berbagai titik rawan.

Jaringan peringatan dini ini terintegrasi langsung dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), pos pemantauan Merapi, serta radar cuaca untuk memantau curah hujan di area puncak secara real time.

Memasuki musim pancaroba, Gunung Merapi masih berstatus siaga. BPBD Sleman ingatkan potensi bencana yang mungkin muncul.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Gunung Merapi gunung merapi siaga musim pancaroba BPBD Sleman gunung merapi level 3

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU