Gunung Merapi Masih Siaga Saat Pancaroba, BPBD Ingatkan Potensi Bencana

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman potensi bencana erupsi maupun bahaya sekunder Gunung Merapi. Hingga saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih berada pada Level III (Siaga).

Untuk mengantisipasi berbagai risiko bahaya, mulai dari erupsi hingga ancaman banjir lahar hujan dan banjir bandang, Pemkab Sleman resmi memperpanjang status Siaga Darurat Erupsi Gunung Merapi hingga akhir Desember mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Bambang Kuntoro menjelaskan bahwa potensi bahaya sekunder berupa lahar dingin perlu diwaspadai mengingat tingginya volume suplai material vulkanik di kawasan puncak.

"Potensi volume suplai material vulkanis terpantau cukup tinggi di sektor barat daya dan selatan," ujar Bambang di Sleman.

Berdasarkan data BPBD Sleman, volume material vulkanis di sektor barat daya tercatat mencapai sekitar 4,3 juta meter kubik.

Sedangkan di sektor selatan tercatat sekitar 2,2 hingga 2,3 juta meter kubik. Material tersebut berpotensi mengalir ke sejumlah alur sungai utama yang berhulu di Merapi, seperti Sungai Boyong, Gendol, dan Krasak.

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Guna menekan risiko bencana, BPBD Sleman telah memasang dan mengoptimalkan puluhan perangkat Early Warning System (EWS) di berbagai titik rawan.

Jaringan peringatan dini ini terintegrasi langsung dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), pos pemantauan Merapi, serta radar cuaca untuk memantau curah hujan di area puncak secara real time.