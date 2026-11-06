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BPBD Sleman Imbau Masyarakat Menyiapkan Tas Siaga Bencana, Apa Saja Isinya?

Jumat, 06 November 2026 – 14:30 WIB
BPBD Sleman Imbau Masyarakat Menyiapkan Tas Siaga Bencana, Apa Saja Isinya? - JPNN.com Jogja
BPBD Sleman mengimbau masyarakat untuk menyiapkan tas siaga bencana karena sebentar lagi akan masuk musim hujan.. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam menjelang datangnya musim hujan. Salah satu langkah krusial yang ditekankan adalah penyiapan tas siaga bencana di tingkat keluarga.

Kepala Pelaksana BPBD Sleman Bambang Kuntoro menjelaskan bahwa berdasarkan data Stasiun Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Kabupaten Sleman saat ini sedang berada pada masa transisi atau pancaroba.

Musim hujan diprakirakan mulai masuk pada dasarian ketiga November 2026, sedangkan puncaknya diprediksi terjadi pada Februari 2027.

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"Dampak fenomena El Niño membuat awal musim hujan mundur dan durasinya menjadi lebih pendek. El Niño masih menguat dan diprakirakan meluruh menuju moderat pada Januari–Februari sehingga puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Februari dan mulai mereda pada dasarian ketiga April," ujar Bambang di Sleman, Kamis (5/11).

Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) BNPB Nomor 4 Tahun 2024, BPBD Sleman menekankan delapan langkah strategis berbasis keluarga dan komunitas untuk meminimalkan risiko ancaman cuaca ekstrem:

Pemetaan Risiko Bencana Mandiri
Meskipun Sleman telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana untuk 11 potensi ancaman, warga diimbau melakukan pemetaan risiko hingga tingkatan mikro seperti RT/RW.

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Penyiapan Tas Siaga Bencana
Masyarakat diimbau menyiapkan tas siaga bencana di rumah masing-masing. Tas ini berisi dokumen-dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, perlengkapan darurat, serta pasokan makanan dan minuman yang cukup untuk kondisi darurat.

Pemantauan Cuaca Mandiri
Warga diharapkan rutin memantau perkembangan cuaca secara mandiri melalui aplikasi resmi BMKG sebelum beraktivitas di luar rumah.

BPBD Sleman mengingatkan beragam potensi bencana yang hadir saat musim hujan. Tas siaga bencana perlu disiapkan.
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TAGS   BPBD Sleman bencana alam tas siaga bencana isi tas siaga bencana musim hujan cuaca jogja warga Sleman

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