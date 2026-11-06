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BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi di DIY, 5 Sektor Jadi Penopang

Jumat, 06 November 2026 – 14:39 WIB
BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi di DIY, 5 Sektor Jadi Penopang - JPNN.com Jogja
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Endang Tri Wahyuningsih (tengah) menjelaskan pertumbuhan ekonomi DIY. Foto: Humas BPS DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat pertumbuhan ekonomi DIY secara tahunan (year-on-year) pada triwulan III 2026 mencapai 5,79 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menyatakan bahwa tren positif perekonomian daerah ini ditopang oleh kinerja seluruh lapangan usaha.

"Pertumbuhan ekonomi DIY secara tahunan didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha," kata Endang di Yogyakarta.

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Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi secara tahunan adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 10,95 persen.

Posisi berikutnya disusul oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,25 persen serta sektor jasa lainnya sebesar 9,75 persen.

Secara kumulatif, lima sektor utama yakni pertanian, industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi memberikan kontribusi dominan hingga 52,70 persen terhadap total struktur PDRB DIY.

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"Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari sisi produksi dengan kontribusi sebesar 0,95 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi," jelas Endang.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tercatat mengalami pertumbuhan positif. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi) masih menjadi penyumbang porsi terbesar terhadap PDRB DIY, masing-masing sebesar 60,49 persen dan 38,27 persen.

BPS DIY mencatatkan pertumbuhan ekonomi di triwulan III sebesar 5,79 persen. Lima sektor utama jadi penopang.
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TAGS   pertumbuhan ekonomi ekonomi diy pertumbuhan ekonomi DIY bps diy sektor penopang ekonomi diy

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