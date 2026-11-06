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Kebakaran di Tempat Pengolahan Sampah, Polisi Selidiki Penyebabnya

Jumat, 06 November 2026 – 18:22 WIB
Kebakaran di Tempat Pengolahan Sampah, Polisi Selidiki Penyebabnya - JPNN.com Jogja
Petugas memadamkan api di TPS3R Nitikan, Jumat (6/11). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) Nitikan di Kota Yogyakarta terbakar pada Jumat (6/11).

Peristiwa kebakaran di tempat pengolahan sampah tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB.

Kebakaran pertama kali diketahui oleh pedagang angkringan yang tak jauh dari lokasi. 

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Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan saat itu pedagang angkringan berniat mengambil gelas di kantor TPS3R Nitikan.

"Saat masuk ke lokasi TPS3R, ia melihat tumpukan kasur dan sampah kering serta potongan sampah plastik sudah dalam keadaan terbakar," ujarnya.

Selanjutnya kebakaran tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pemadam kebakaran. 

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"Kemudian dua unit pemadam kebakaran datang dan langsung melakukan pemadaman," katanya. 

Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Polresta Yogyakarta memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. (mcr25/jpnn)

Tempat pengolahan sampah di Kota Yogyakarta terbakar pada Jumat siang. Penyebabnya masih diselediki oleh polisi.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

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TAGS   kebakaran Jogja tempat pengolahan sampah TPS3R Nitikan kebakaran tempat pengolahan sampah sampah yogyakarta sampah jogja

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