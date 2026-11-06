Kebakaran di Tempat Pengolahan Sampah, Polisi Selidiki Penyebabnya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R) Nitikan di Kota Yogyakarta terbakar pada Jumat (6/11).

Peristiwa kebakaran di tempat pengolahan sampah tersebut terjadi sekitar pukul 12.00 WIB.

Kebakaran pertama kali diketahui oleh pedagang angkringan yang tak jauh dari lokasi.

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Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Dani HS mengatakan saat itu pedagang angkringan berniat mengambil gelas di kantor TPS3R Nitikan.

"Saat masuk ke lokasi TPS3R, ia melihat tumpukan kasur dan sampah kering serta potongan sampah plastik sudah dalam keadaan terbakar," ujarnya.

Selanjutnya kebakaran tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pemadam kebakaran.

"Kemudian dua unit pemadam kebakaran datang dan langsung melakukan pemadaman," katanya.

Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Polresta Yogyakarta memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. (mcr25/jpnn)