Beragam Bencana yang Mungkin Muncul Saat Musim Hujan

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Memasuki masa transisi cuaca menuju musim hujan, ancaman bencana hidrometeorologi serta dampak kerusakan pada kawasan permukiman menjadi perhatian serius.

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) mengintensifkan pemantauan serta perbaikan infrastruktur guna meminimalkan risiko yang berpotensi muncul.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman Rahmadi menjelaskan bahwa fenomena pancaroba dan tingginya intensitas hujan membawa sederet potensi ancaman bencana yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.

Berdasarkan pemetaan potensi ancaman di wilayah Sleman, beberapa bencana yang berpotensi muncul selama musim hujan meliputi:

- Cuaca Ekstrem dan Angin Kencang: Potensi angin kencang, angin puting beliung, serta hujan lebat yang disertai petir dapat memicu tumbangnya pohon dan kerusakan bangunan.

- Banjir Genangan: Luapan air yang dipicu oleh tingginya curah hujan serta tersumbatnya saluran air.

- Tanah Longsor: Ancaman pergerakan tanah dan kerusakan talut penahan tanah, terutama di wilayah lereng atau perbukitan.

- Lonjakan Debit Sungai Berhulu Merapi: Peningkatan volume air sungai yang mengancam pemukiman dan aktivitas warga di sekitar bantaran alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi.