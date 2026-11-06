BPS Catat IPM DIY Naik 1,15 Persen, Kota Yogyakarta Tertinggi Tembus Angka 90

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY pada 2026 mencapai 83,43. Capaian ini meningkat 0,95 poin atau tumbuh sekitar 1,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 82,48.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menyampaikan bahwa tren pertumbuhan IPM DIY tahun ini menunjukkan percepatan yang positif dan ditopang oleh peningkatan di seluruh dimensi pembentuknya.

"Pertumbuhan IPM tahun ini menunjukkan percepatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan," ujar Endang dalam keterangannya di Yogyakarta.

Peningkatan kualitas pembangunan manusia di DIY pada tahun ini tercermin secara merata pada tiga dimensi utama:

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir untuk bayi yang lahir pada 2026 mencapai 75,83 tahun, meningkat 0,19 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dimensi Pengetahuan

Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi penduduk usia 7 tahun ke atas naik dari 15,78 tahun menjadi 15,98 tahun. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 10,20 tahun menjadi 10,46 tahun.

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Dimensi Standar Hidup Layak

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 16,44 juta per tahun, naik sebesar Rp 582 ribu atau tumbuh 3,67 persen dibandingkan tahun lalu.

Capaian IPM 83,43 ini makin memperkuat posisi DIY di level nasional. Provinsi DIY secara konsisten bertahan di urutan kedua nasional dengan status pembangunan manusia pada kategori Sangat Tinggi, status yang telah dipertahankan sejak 2021.